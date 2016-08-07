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15 марта, 19:03 • 116331 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170155 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140170 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132448 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114013 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106171 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101953 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136631 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132538 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127900 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпийские моменты. Второй день Рио

Олимпийские моменты. Второй день Рио

Киев • УНН

 • 9628 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Представители Украины сегодня продолжили борьбу за медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в различных видах спорта, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Сегодня в Рио будет разыграно 14 комплектов медалей.

По результатам соревнований, женская сборная Украины по стрельбе из лука завершила свои выступления на Олимпийских играх.

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич также не сумела пробиться в финал в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Завершил свои выступления в Рио и украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

Украинские гимнасты квалифицировались в командный финал.

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