Олимпийские моменты. Второй день Рио

Сегодня в Рио будет разыграно 14 комплектов медалей.

По результатам соревнований, женская сборная Украины по стрельбе из лука завершила свои выступления на Олимпийских играх.

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич также не сумела пробиться в финал в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Завершил свои выступления в Рио и украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

Украинские гимнасты квалифицировались в командный финал.