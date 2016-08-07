Олімпійські моменти. Другий день Ріо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представники України сьогодні продовжили боротьбу за медалі Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро у різних видах спорту, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Сьогодні в Ріо буде розіграно 14 комплектів медалей.
За результатами змагань, жіноча збірна України зі стрільби з лука завершила свої виступи на Олімпійських іграх.
Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич також не зуміла пробитись до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолету з дистанції 10м.
Завершив свої виступи у Ріо і український дзюдоїст Георгій Зантарая.
Проте, українські гімнасти кваліфікувались до командного фіналу.