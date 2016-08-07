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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Олімпійські моменти. Другий день Ріо

Олімпійські моменти. Другий день Ріо

Київ • УНН

 • 9628 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представники України сьогодні продовжили боротьбу за медалі Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро у різних видах спорту, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Сьогодні в Ріо буде розіграно 14 комплектів медалей.

За результатами змагань, жіноча збірна України зі стрільби з лука завершила свої виступи на Олімпійських іграх.

Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич також не зуміла пробитись до фіналу у стрільбі з пневматичного пістолету з дистанції 10м.

Завершив свої виступи у Ріо і український дзюдоїст Георгій Зантарая.

Проте, українські гімнасти кваліфікувались до командного фіналу.

Українські Національні Новини

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