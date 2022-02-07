Олимпиада в Пекине: двое украинских саночников обновили личные рекорды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий завершили свои выступления в одиночных соревнованиях по санному спорту на XXIV зимних Олимпийских играх. Нашим соотечественникам удалось улучшить личные рекорды выступлений на главном спортивном форуме четырехлетия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
По итогам трех заездов наивысший результат среди украинских саночников продемонстрировал Антон Дукач, который занял 22 строчку турнирной таблицы. Андрей Мандзий финишировал 27-м.
Дукач, в третьем заезде был учтен опыт предыдущего дня, поэтому удалось проехать почти без ошибок.
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“Гораздо лучше чем вчера. Сегодня же на несколько десятых обновил персональный рекорд, но к сожалению этого не хватило чтобы попасть в финальный заезд. Будем делать выводы и настраиваться на эстафету. Спасибо всем украинцам за теплые слова и поддержку”, — подчеркнул Дукач.
Контекст
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