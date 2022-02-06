Український біатлоніст оцінив виступ збірної у першій гонці Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Боротьбу за медалі XXIV зимових Олімпійських ігор розпочали представники біатлону, які відкрили змагання змішаною естафетою. Про результат гонки поділився біатлоніст Артем Прима. Слова спортсмена наводить НОК України, передає УНН.
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У першій гонці збірна України у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного фінішувала на 13-й позиції. Прима повідомив, що це був не максимум "жовто-блакитних".
"Сьогодні не вдалося показати свій максимум. Треба проаналізувати помилки на стрільбищі, щоб розуміти, як правильно діяти по цьому вітру далі. Не зовсім задоволений собою. Все ж таки можна було краще впоратися зі стрільбою. Сподіваюся, зробимо правильні висновки й у наступних стартах вдасться прискоритися й на дистанції, незважаючи на дуже холодне повітря", - сказав Прима.
Доповнення
Змагання з біатлону продовжаться 7 лютого індивідуальною гонкою серед жінок.