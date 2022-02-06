Украинский биатлонист оценил выступление сборной в первой гонке Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Борьбу за медали XXIV зимних Олимпийских игр начали представители биатлона, открывшие соревнования смешанной эстафетой. О результате гонки поделился биатлонист Артем Прима. Слова спортсмена приводит НОК Украины, передает УНН.
Детали
В первой гонке сборная Украины в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Подручного финишировала на 13-й позиции. Прима сообщил, что это был не максимум "желто-голубых".
"Сегодня не удалось показать свой максимум. Надо проанализировать ошибки на стрельбище, чтобы понимать, как правильно действовать по этому ветру дальше. Не совсем доволен собой. Все же можно было лучше справиться со стрельбой. Надеюсь, сделаем правильные выводы и в следующих стартах удастся ускориться и на дистанции, несмотря на очень холодный воздух", - сказал Прима.
Дополнение
Соревнования по биатлону продолжатся 7 февраля индивидуальной гонкой среди женщин.