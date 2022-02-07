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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Олімпіада в Пекіні: двоє українських саночників оновили персональні рекорди

Олімпіада в Пекіні: двоє українських саночників оновили персональні рекорди

Київ • УНН

 • 19751 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українці Антон Дукач та Андрій Мандзій завершили свої виступи в одиночних змаганнях з санного спорту на XXIV зимових Олімпійських іграх. Нашим співвітчизникам вдалося покращити особисті рекорди виступів на головному спортивному форумі чотириріччя. Про це повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

За підсумками трьох заїздів найвищий результат серед українських саночників продемонстрував Антон Дукач, який посів 22 сходинку турнірної таблиці. Андрій Мандзій фінішував 27-м.

Дукач, у третьому заїзді було враховано досвід попереднього дня, тож вдалося проїхати майже без помилок.

Цитата

“Набагато краще ніж вчора. Сьогодні ж на кілька десятих оновив персональний рекорд, та на жаль цього не вистачило аби потрапити до фінального заїзду. Будемо робити висновки та налаштовуватись на естафету. Дуже дякую всім українцям за теплі слова та підтримку”, — підкреслив Дукач.

Контекст

Український біатлоніст оцінив виступ збірної у першій гонці Олімпійських ігор.

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