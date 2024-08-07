Олимпиада-2024: украинец Дорощук вышел в финал в прыжках в высоту

Легкоатлет из Украины Олег Дорощук вышел в финал Олимпиады-2024 в прыжках в высоту. Он не взял высоту 2,27 метра, но попал в топ-12 участников финала. Об этом пишет УНН со ссылкой Федерацию легкой атлетики Украины.

Олег Дорощук с результатом 2.24 прошел в финал Олимпийских Игр в прыжках в высоту и будет соревноваться там 10 августа - говорится в заметке.

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По этому виду спорта от Украины на Игры в Париже отобрались сразу три спортсмена: Олег Дорощук, Андрей Проценко и Владислав Лавский

Однако Дорощук стал единственным украинцем, который преодолел квалификацию прыжков в высоту на Олимпиаде-2024, Лавский и Проценко ее не прошли.

Формат квалификации предусматривал, что в финал пройдут все прыгуны, которые возьмут планку 2,29 метра. Или же войдут в топ-12 по результатам квалификации.

Олег Дорощук с первой попытки не смог взять высоту 2,24 метра, но ему удалось это сделать со второй - спортсмен перелетел высоту и продолжил борьбу в квалификации.

Украинец все же попал в финал благодаря тому, что сразу несколько прыгунов, которые показывали худшие результаты на предыдущих высотах, тоже ее не преодолели.

Напомним,

Украинские борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов прошли в полуфинал по греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Париже. Беленюк победил в весе до 87 кг, а Насибов - в весе до 67 кг.

Україна із сімома нагородами посідає 18-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024