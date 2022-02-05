Олимпиада-2022: за награды в каких видах спорта сегодня будут соревноваться украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, 5 февраля, на ХХІ зимних Олимпийских играх в Пекине представители Украины примут участие в четырех видах, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
Сегодня на ХХІ зимних Олимпийских играх в Пекине представители Украины примут участие в таких видах:
Лыжные гонки
9.45 - Женщины, скиатлон 7,5 +7,5 км
Биатлон
11.00- Смешанная эстафета 4х6 км
Санный спорт
13.10, 14.50- Мужчины, одиночка (заезды 1, 2)
Добавим
Сегодня в 8.20 состоялась квалификация в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин, HS106 м.
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