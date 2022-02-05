Олімпіада-2022: за нагороди у яких видах спорту сьогодні змагатимуться українці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, 5 лютого, на ХХІV зимових Олімпійських іграх у Пекіні представники України візьмуть участь у чотирьох видах, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
Сьогодні на ХХІV зимових Олімпійських іграх у Пекіні представники України візьмуть участь у таких видах:
Лижні гонки
9.45 - жінки, скіатлон 7,5 +7,5 км
Біатлон
11.00 - змішана естафета 4х6 км
Санний спорт
13.10, 14.50 - чоловіки, одиночка (заїзди 1, 2)
Додамо
Сьогодні о 8.20 відбулась кваліфікація у стрибках на лижах з трампліну серед чоловіків, HS 106 м.
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