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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51722 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпіада-2022: за нагороди у яких видах спорту сьогодні змагатимуться українці

Олімпіада-2022: за нагороди у яких видах спорту сьогодні змагатимуться українці

Київ • УНН

 • 27773 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, 5 лютого, на ХХІV зимових Олімпійських іграх у Пекіні представники України візьмуть участь у чотирьох видах, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

Сьогодні на ХХІV зимових Олімпійських іграх у Пекіні представники України візьмуть участь у таких видах:

Лижні гонки

9.45 - жінки, скіатлон 7,5 +7,5 км

Біатлон

11.00 - змішана естафета 4х6 км

Санний спорт

13.10, 14.50 - чоловіки, одиночка (заїзди 1, 2)

Додамо

Сьогодні о 8.20 відбулась кваліфікація у стрибках на лижах з трампліну серед чоловіків, HS 106 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін "заснув" під час виходу української збірної на церемонії відкриття Олімпіади-2022

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