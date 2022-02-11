Олимпиада-2022: украинская биатлонистка Джима вошла в топ-10 в спринте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима стала восьмой в женском спринте на 7,5 км на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте Игр.
Детали
По данным biathlon.com.ua, Юлия Джима была заявлена во вторую стартовую группу, но со стартовым номером лидеру команды немного не повезло: ушла в гонку Юля уже после всех претенденток на высокие места. Тем не менее, разгон Джима показала классный - после первого рубежа она показывала четвертый график с отставанием всего девять секунд от лидеров гонки Эльвиры Эберг и Марте Олсбю Ройселанд.
Сохраняла Джима шансы побороться за медаль перед вторым рубежом. Идеальной точности Джими добиться не удалось: очень обидный промах в стойке отправил нашу спортсменку на восьмую позицию на финише.
Спринт. Женщины
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3
2. Эльвира Карин Эберг (0+0) +30,9
3. Доротея Вирер (0+0) +37,2
...
8. Юлия Джима (0+1) +1:07,5
24. Анастасия Меркушина (1+0) +1:47,3
40. Ирина Петренко (2+0) +2:27,4