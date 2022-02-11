Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима увійшла у топ-10 у спринті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима стала восьмою у жіночому спринті на 7,5 км на Олімпіаді-2022 у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Ігор.
Деталі
За даними biathlon.com.ua, Юлія Джима була заявлена до другої стартової групи, але зі стартовим номером лідеру команди трохи не пощастило: пішла в гонку Юля вже після всіх претенденток на високі місця. Тим не менш, розгін Джима показала класний – після першого рубежу вона показувала четвертий графік із відставанням лише дев'ять секунд від лідерів гонки Ельвіри Еберґ та Марте Олсбю Ройселанд.
Зберігала Джима шанси поборотися за медаль перед другим рубежем. Ідеальної точності Джимі добитися не вдалося: дуже образливий промах у стійці відправив нашу спортсменку на восьму позицію на фініші.
Спринт. Жінки
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3
2. Ельвіра Карін Еберґ (0+0) +30,9
3. Доротея Вірер (0+0) +37,2
...
8. Юлія Джима (0+1) +1:07,5
24. Анастасія Меркушина (1+0) +1:47,3
40. Ірина Петренко (2+0) +2:27,4