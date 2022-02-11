Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима увійшла у топ-10 у спринті

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 51654 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 82624 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 93204 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 121195 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 128730 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 113059 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 132189 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167284 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179121 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215523 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 198664 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 269088 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 69482 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 43283 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 63789 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 269088 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 198664 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 299653 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 418597 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 670162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 15213 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 63789 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 101142 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 138488 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 163234 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима увійшла у топ-10 у спринті

Олімпіада-2022: українська біатлоністка Джима увійшла у топ-10 у спринті

Київ • УНН

 • 19414 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима стала восьмою у жіночому спринті на 7,5 км на Олімпіаді-2022 у Пекіні, повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Ігор.

Деталі

За даними biathlon.com.ua, Юлія Джима була заявлена ​​до другої стартової групи, але зі стартовим номером лідеру команди трохи не пощастило: пішла в гонку Юля вже після всіх претенденток на високі місця. Тим не менш, розгін Джима показала класний – після першого рубежу вона показувала четвертий графік із відставанням лише дев'ять секунд від лідерів гонки Ельвіри Еберґ та Марте Олсбю Ройселанд.

Зберігала Джима шанси поборотися за медаль перед другим рубежем. Ідеальної точності Джимі добитися не вдалося: дуже образливий промах у стійці відправив нашу спортсменку на восьму позицію на фініші.

Спринт. Жінки

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0) 20:44,3
2. Ельвіра Карін Еберґ (0+0) +30,9
3. Доротея Вірер (0+0) +37,2
...
8. Юлія Джима (0+1) +1:07,5
24. Анастасія Меркушина (1+0) +1:47,3
40. Ірина Петренко (2+0) +2:27,4

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83