Олимпиада-2020: организаторы Игр в Токио отказались от волонтеров из-за границы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио приняли решение отказаться от приглашения волонтеров из-за рубежа. Об этом в понедельник журналистам сообщил генеральный секретарь оргкомитета “Токио-2020” Тосиро Муто, пишет УНН со ссылкой на агентство Kyodo.
Детали
При этом он пообещал, что организаторы рассмотрят вопрос допуска ограниченной группы иностранных волонтеров, без которых невозможна организация тех или иных мероприятий. В понедельник агентство Kyodo сообщило, что на Олимпиаду в Токио будут допущены порядка 500 волонтеров из-за границы.
Ранее организаторы приняли решение не допускать на состязания болельщиков из-за рубежа. Купившим билеты иностранцам будут возмещены потраченные средства.
Справка
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.