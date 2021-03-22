Олімпіада-2020: організатори Ігор у Токіо відмовилися від волонтерів з-за кордону

Деталі

При цьому він пообіцяв, що організатори розглянуть питання допуску обмеженої групи іноземних волонтерів, без яких неможлива організація тих чи інших заходів. У понеділок агентство Kyodo повідомило, що на Олімпіаду в Токіо будуть допущені близько 500 волонтерів з-за кордону.

Раніше організатори прийняли рішення не допускати на змагання уболівальників з-за кордону. Які купили квитки іноземцям будуть відшкодовані витрачені кошти.

Довідка

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

В даний час в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.