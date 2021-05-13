Олимпиада-2020: атлеты из США отменили сборы в Японии из-за всплеска COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальная команда США по легкой атлетике отменила предолимпийские сборы в Японии из-за обострения пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Japan Today, передает УНН.
Детали
Как передает издание, тренировочный сбор сборной США планировалось провести в начале июля близ Токио.
"Жаль, что они решили отменить сборы, но, я считаю, в текущей ситуации они приняли лучшее из возможных решений", - сказал губернатор Тибы Тосихито Кумагаи.
Контекст
Ранее правительство Японии продлило режим ЧП из-за распространения коронавируса до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хёго, а также расширило его действие на префектуры Фукуока и Айти.
В рамках ЧС власти запретили продажу алкоголя в заведениях общественного питания. Также просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей - переводить сотрудников на удаленный режим работы.
Добавим
Ранее более 200 тысяч человек подписали петицию с требованием отменить Олимпийские игры в Токио.