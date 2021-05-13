Олімпіада-2020: атлети з США скасували збори в Японії через сплеск COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Національна команда США з легкої атлетики скасувала передолімпійські збори в Японії через загострення пандемії коронавірусу. Про це повідомляє видання Japan Today, передає УНН.
Деталі
Як передає видання, тренувальний збір збірної США планувалося провести на початку липня поблизу Токіо.
"Шкода, що вони вирішили скасувати збори, але, я вважаю, у поточній ситуації вони ухвалили найкраще з можливих рішень", - сказав губернатор Тіби Тосіхіто Кумагаї.
Контекст
Раніше уряд Японії продовжив режим НС через поширення коронавірусу до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширив його дію на префектури Фукуока та Айті.
У межах НС влада заборонила продаж алкоголю у закладах громадського харчування. Також просить місцевих жителів не залишати свої будинки без необхідності, а роботодавців - переводити співробітників на віддалений режим роботи.
Додамо
Раніше понад 200 тисяч осіб підписали петицію з вимогою скасувати Олімпійські ігри в Токіо.