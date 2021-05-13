Олімпіада-2020: атлети з США скасували збори в Японії через сплеск COVID-19

Деталі

Як передає видання, тренувальний збір збірної США планувалося провести на початку липня поблизу Токіо.

"Шкода, що вони вирішили скасувати збори, але, я вважаю, у поточній ситуації вони ухвалили найкраще з можливих рішень", - сказав губернатор Тіби Тосіхіто Кумагаї.

Контекст

Раніше уряд Японії продовжив режим НС через поширення коронавірусу до 31 травня в Токіо і західних префектурах Осака, Кіото і Хего, а також розширив його дію на префектури Фукуока та Айті.

У межах НС влада заборонила продаж алкоголю у закладах громадського харчування. Також просить місцевих жителів не залишати свої будинки без необхідності, а роботодавців - переводити співробітників на віддалений режим роботи.

Додамо

Раніше понад 200 тисяч осіб підписали петицію з вимогою скасувати Олімпійські ігри в Токіо.