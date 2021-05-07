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Японія вирішила продовжити режим надзвичайної ситуації до літа

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Уряд Японії вирішив продовжити режим надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом в чотирьох префектурах, включаючи Осаку і Токіо, до кінця місяця і поширити його застосування ще на деякі райони. Про це повідомляє телеканал NHK, передає УНН.

Деталі

Жителів районів, на які поширюється режим НС, просили якомога більше залишатися вдома. Бари і ресторани закликали не подавати алкогольні напої і закриватися до 8 години вечора.

Це сталося на тлі того, як кількість пацієнтів у критичному стані у Японії продовжує зростати. У середу вона досягло рекордного за весь час показника.

Медичні установи в префектурі Осака переповнені. Брак ліжок призвів до того, що деяких пацієнтів приймали в лікарні тільки після погіршення їх стану.

Офіційна влада говорить, що вперше всі додаткові ліжка для пацієнтів у важкому стані заповнені.

У четвер по всій країні було підтверджено більше ніж 4300 нових випадків зараження коронавірусом і понад 60 осіб померли.

Доповнення

У квітні минулого року центральний уряд Японії оголосив надзвичайний стан, який охоплював деякі з 47 префектур країни, включаючи Токіо та Осаку, перш ніж розширити його на всю країну. Надзвичайний стан було повністю скасовано наприкінці травня.

А з початку цього року, з 7 січня, уряд Японії знову ввів режим надзвичайної ситуації - в Токіо і трьох сусідніх префектурах, щоб спробувати приборкати поширення коронавірусу. Потім його розширювали, а дію - продовжували.

За даними ВООЗ, на 6 травня у Японії було зареєстровано 616 123 підтверджених випадків COVID-19 із 10 517 смертями.

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