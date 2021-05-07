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Япония решила продлить режим чрезвычайной ситуации до лета

Япония решила продлить режим чрезвычайной ситуации до лета

Киев  •  УНН

 • 16847 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Правительство Японии решило продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в четырех префектурах, включая Осаку и Токио, до конца месяца и распространить его применение еще на некоторые районы. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Детали

Жителей районов, на которые распространяется режим ЧС, просили как можно больше оставаться дома. Бары и рестораны призвали не подавать алкогольные напитки и закрываться до 8:00 вечера.

Это произошло на фоне того, как количество пациентов в критическом состоянии в Японии продолжает расти. В среду оно достигла рекордного за все время показателя.

Медицинские учреждения в префектуре Осака переполнены. Нехватка коек привела к тому, что некоторых пациентов принимали в больнице только после ухудшения их состояния.

Официальные власти говорят, что впервые все дополнительные кровати для пациентов в тяжелом состоянии заполнены.

В четверг по всей стране было подтверждено более 4300 новых случаев заражения коронавируса и более 60 человек умерли.

Дополнение

В апреле прошлого года центральное правительство Японии объявило чрезвычайное положение, что охватывало некоторые из 47 префектур страны, включая Токио и Осаку, прежде чем расширить его на всю страну. Чрезвычайное положение было полностью отменено в конце мая.

А с начала этого года, с 7 января, правительство Японии вновь ввело режим чрезвычайной ситуации - в Токио и трех соседних префектурах, чтобы попытаться обуздать распространение коронавируса. Затем его расширяли, а действие - продлевали.

По данным ВОЗ, на 6 мая в Японии было зарегистрировано 616 123 подтвержденных случаев COVID-19 с 10 517 смертями.

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