Япония решила продлить режим чрезвычайной ситуации до лета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Правительство Японии решило продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом в четырех префектурах, включая Осаку и Токио, до конца месяца и распространить его применение еще на некоторые районы. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.
Детали
Жителей районов, на которые распространяется режим ЧС, просили как можно больше оставаться дома. Бары и рестораны призвали не подавать алкогольные напитки и закрываться до 8:00 вечера.
Это произошло на фоне того, как количество пациентов в критическом состоянии в Японии продолжает расти. В среду оно достигла рекордного за все время показателя.
Медицинские учреждения в префектуре Осака переполнены. Нехватка коек привела к тому, что некоторых пациентов принимали в больнице только после ухудшения их состояния.
Официальные власти говорят, что впервые все дополнительные кровати для пациентов в тяжелом состоянии заполнены.
В четверг по всей стране было подтверждено более 4300 новых случаев заражения коронавируса и более 60 человек умерли.
Дополнение
В апреле прошлого года центральное правительство Японии объявило чрезвычайное положение, что охватывало некоторые из 47 префектур страны, включая Токио и Осаку, прежде чем расширить его на всю страну. Чрезвычайное положение было полностью отменено в конце мая.
А с начала этого года, с 7 января, правительство Японии вновь ввело режим чрезвычайной ситуации - в Токио и трех соседних префектурах, чтобы попытаться обуздать распространение коронавируса. Затем его расширяли, а действие - продлевали.
По данным ВОЗ, на 6 мая в Японии было зарегистрировано 616 123 подтвержденных случаев COVID-19 с 10 517 смертями.