Елену Зайцеву доставили в харьковский суд
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Участник смертельного ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву доставили в помещение Киевского районного суда Харькова, передает корреспондент УНН.
Так, Зайцеву конвоировали из СИЗО в здание суда для судебного заседания по переизбранию ей меры пресечения.
Сейчас заседание, которое должно было начаться в 11:00, но до сих пор не началось, в судебном зале присутствуют прокуроры, других участников судебного заседания пока нет.
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Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой мера пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.