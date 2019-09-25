Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57361 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111119 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102969 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110049 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119552 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148229 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148632 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140456 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187728 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116740 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в ООН

Киев  •  УНН

 • 29306 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

"имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития", - написала Елена Зеленская.

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Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.

Напомним, что ежегодный обед Fashion 4 Development проводят во время недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы отметить сотрудничество между дипломатией и модой. Первые леди, послы ООН и высокопоставленные лица со всего мира собираются, чтобы почтить номинантов на награды - так называемых "агентов изменений", за их гуманитарную работу.

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