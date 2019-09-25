Олена Зеленська взяла участь в щорічному обіді перших леді в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Олена Зеленська взяла участь у щорічному обіді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН. Про це перша леді повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку”, — написала Олена Зеленська.
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Перша леді висловила свою повагу та передала привітання номінантам.
Нагадаємо, що щорічний обід Fashion 4 Development проводять під час тижня Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, щоб відзначити співпрацю між дипломатією та модою. Перші леді, посли ООН та високоповажні особи з усього світу збираються, щоб вшанувати номінантів на нагороди — так званих “агентів змін”, за їх гуманітарну роботу.
Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!