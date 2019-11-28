"Александрия" потеряла шансы на выход из группы Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" провел дома встречу пятого тура группового этапа Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом", информирует УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.
Матч начался с активных действий хозяев поля. Уже на первой минуте возник опасный момент у ворот “волков”: Мирошниченко из-за пределов штрафной площади мощно пробил, но значительно выше ворот.
На 13 минуте опасный момент у ворот хозяев: Панькив на выходе сыграл неудачно, Мехмеди воспользовался возможностью, и пробил. К счастью удар оказался неточным.
Постепенно владения мячом перешло к игрокам “Вольфсбурга”. Команды обменивались моментами. Но дело к голу не дошло.
На 45 минуте Дубра в штрафной нарушил правила на Вегхорсти. Рефери указал на точку. К пенальти подошел сам “пострадавший” — 0:1.
Второй тайм начался с активных действий хозяев поля, но немцы не отсиживались в защите. В дальнейшем, несмотря на все попытки финальный свисток зафиксировал поражение 0:1.
Отметим, “Александрия” потерпела второе поражение от “Вольфсбурга” и потеряла шансы на выход в плей-офф — 3 очка.
Добавим, “Вольфсбург” набрал 8 очков и квалифицировался в следующий этап ЛЕ.