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"Олександрія" втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи

"Олександрія" втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи

Київ • УНН

 • 9048 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" провела вдома зустріч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи із німецьким "Вольфсбургом", інформує УНН з посиланням на сайт українського клубу.

Матч розпочався з активних дій господарів поля. Вже на першій хвилині виник небезпечний момент біля воріт “вовків”: Мірошніченко з-за меж штрафного майданчику потужно пробив, але значно вище воріт.

На 13 хвилині небезпечний момент біля воріт господарів: Паньків на виході зіграв невдало, Мехмеді скористався можливістю, і пробив. На щастя удар виявився невлучним.

Поступово володіння м’ячем перейшло до гравців “Вольфсбурга”. Команди обмінювалися моментами. Але справа до голу не дійшла.

На 45 хвилині Дубра в штрафному майданчику порушив правила на Вегхорсті. Рефері вказав на точку. До пенальті підійшов сам “постраждалий” — 0:1.

Другий тайм розпочався з активних дій господарів поля, але німці не відсиджувалися в захисті. Надалі попри усі спроби фінальний свисток зафіксував поразку 0:1.

Відзначимо, “Олександрія” зазнала другої поразки від “Вольфсбургу” та втратила шанси на вихід у плей-офф — 3 очки.

Додамо, “Вольфсбург” набрав 8 очок і кваліфікувався до наступного етапу ЛЄ.

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