"Олександрія" втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" провела вдома зустріч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи із німецьким "Вольфсбургом", інформує УНН з посиланням на сайт українського клубу.
Матч розпочався з активних дій господарів поля. Вже на першій хвилині виник небезпечний момент біля воріт “вовків”: Мірошніченко з-за меж штрафного майданчику потужно пробив, але значно вище воріт.
На 13 хвилині небезпечний момент біля воріт господарів: Паньків на виході зіграв невдало, Мехмеді скористався можливістю, і пробив. На щастя удар виявився невлучним.
Поступово володіння м’ячем перейшло до гравців “Вольфсбурга”. Команди обмінювалися моментами. Але справа до голу не дійшла.
На 45 хвилині Дубра в штрафному майданчику порушив правила на Вегхорсті. Рефері вказав на точку. До пенальті підійшов сам “постраждалий” — 0:1.
Другий тайм розпочався з активних дій господарів поля, але німці не відсиджувалися в захисті. Надалі попри усі спроби фінальний свисток зафіксував поразку 0:1.
Відзначимо, “Олександрія” зазнала другої поразки від “Вольфсбургу” та втратила шанси на вихід у плей-офф — 3 очки.
Додамо, “Вольфсбург” набрав 8 очок і кваліфікувався до наступного етапу ЛЄ.