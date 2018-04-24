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Александр Третьяков: долг государства – интегрировать ветеранов в мирную жизнь

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Обязанность государства — интегрировать ветеранов в мирную жизнь. Страна, которая хочет иметь сильную армию, должна сделать все, чтобы максимально поддержать и социально защитить своих ветеранов. Об этом заявил народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, выступая на открытии международной конференция “VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни”, которая проходит 24-25 апреля в Киеве, передает УНН.

Александр Третьяков: долг государства – интегрировать ветеранов в мирную жизнь

“До 2014 года Украина не участвовала в диалогах относительно интеграции ветеранов к мирной жизни. Но в 2014 к нам пришла война, и вопросы защиты и поддержки ветеранов стали для нас актуальными. Вопросами социальной защиты ветеранов и участников боевых действий сегодня в Украине занимаются более 20 органов государственной власти. В итоге, в этой сфере мы имеем настоящий бюрократический хаос. Это и подтолкнуло нас к созданию Министерства ветеранов Украины”, — отметил он.

По словам Третьякова, первая дискуссия на тему усиления социальной защиты ветеранов войны состоялась еще в октябре 2016 года во время парламентских слушаний. Затем были круглые столы, конференции, другие мероприятия, цель которых была одна — найти понимание и консенсус в этом вопросе.

“По результатам такого общения и изучения международного опыта, наш Комитет совместно с волонтерами и ветеранами инициировал создание Министерства Украины по делам ветеранов. Эта инициатива нашла поддержку на самом высоком уровне”, — подчеркнул народный депутат.

Как сообщил Третьяков, согласно данным социологического исследования, украинское общество поддерживает идею создания Министерства по делам ветеранов.

“Это еще один аргумент в пользу того, что мы должны как можно быстрее запустить в действие эффективные механизмы для решения проблем людей, которые защищали нашу страну. Также хочу отметить актуальный для нас вопрос интеграции ветеранов к мирной жизни. В этом направлении еще очень много работы. Но, хочу подчеркнуть, что адаптация ветеранов к мирной жизни — прямая обязанность государства”, — заявил он.

Инициаторами международной конференция “VETS: мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни”, которая проходит 24-25 апреля в Киеве, стали американские и украинские общественные организации Combined Arms, Юридична сотня, “Побратими”, при поддержке Немецкого Фонда Маршалла (США), Международного фонда “Возрождение”, а также Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью.

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