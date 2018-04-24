Олександр Третьяков: обов’язок держави - інтегрувати ветеранів у мирне життя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Обов’язок держави — інтегрувати ветеранів в мирне життя. Країна, яка хоче мати сильну армію, повинна зробити все, щоб максимально підтримати та соціально захистити своїх ветеранів. Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, виступаючи на відкритті міжнародної конференція “VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя”, яка проходить 24-25 квітня в Києві, передає УНН.
“До 2014 року Україна не брала участі у діалогах щодо інтеграції ветеранів до мирного життя. Але в 2014 до нас прийшла війна, і питання захисту та підтримки ветеранів стали для нас актуальними. Питаннями соціального захисту ветеранів та учасників бойових дій сьогодні в Україні займаються більше 20 органів державної влади. У підсумку, в цій сфері ми маємо справжній бюрократичний хаос. Це і підштовхнуло нас до створення Міністерства ветеранів України”, — зазначив він.
За словами Третьякова, перша дискусія на тему посилення соціального захисту ветеранів війни відбулася ще в жовтні 2016 року під час парламентських слухань. Потім були круглі столи, конференції, інші заходи, мета яких була одна — знайти порозуміння і консенсус в цьому питанні.
“За результатами такого спілкування і вивчення міжнародного досвіду наш Комітет спільно з волонтерами та ветеранами ініціював створення Міністерства України у справах ветеранів. Ця ініціатива знайшла підтримку на найвищому рівні”, — підкреслив народний депутат.
Як повідомив Третьяков, згідно з даними соціологічного дослідження, українське суспільство підтримує ідею створення Міністерства у справах ветеранів.
“Це ще один аргумент на користь того, що ми повинні якомога швидше запустити в дію ефективні механізми для вирішення проблем людей, які захищали нашу країну. Також хочу відзначити актуальне для нас питання інтеграції ветеранів до мирного життя. В цьому напрямку ще дуже багато роботи. Але, хочу підкреслити, що адаптація ветеранів до мирного життя — прямий обов’язок держави”, — заявив він.
Ініціаторами міжнародної конференція “VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя”, яка проходить 24-25 квітня в Києві, стали американські і українські громадські організації Combined Arms, Юридична сотня, “Побратими”, за підтримки Німецького Фонду Маршалла (США), Міжнародного фонду “Відродження”, а також Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.