Олександр Третьяков: обов’язок держави - інтегрувати ветеранів у мирне життя

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Обов’язок держави — інтегрувати ветеранів в мирне життя. Країна, яка хоче мати сильну армію, повинна зробити все, щоб максимально підтримати та соціально захистити своїх ветеранів. Про це заявив народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков, виступаючи на відкритті міжнародної конференція “VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя”, яка проходить 24-25 квітня в Києві, передає УНН.