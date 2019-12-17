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Олег Марусяк: Борис Баума на заседание комитета Рады провел я

Олег Марусяк: Борис Баума на заседание комитета Рады провел я

Киев  •  УНН

 • 20112 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Одиозный российский бизнесмен Борис Баум 17 декабря присутствовал на Комитете ВР, что рассматривает законопроекты относительно азартных игр в Украине. На заседание его провел лично глава подкомитета по вопросам организации и налогообложения игорного бизнеса, народный депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк, передает УНН.

"Он не принимал участия в заседании - просто присутствовал. Я сделал ему пропуск, чтобы он пришел и послушал, чем закончится рассмотрение", - утверждает Марусяк.

Неделю назад народный депутат говорил, что Баум "устранился" от процесса и даже "не общается с нами по этому вопросу". Сегодня же Марусяк говорит об интересе российского бизнесмена по законопроекту об азартных играх.

"Он не так заинтересован в решении вопроса, как его интересует концепт его предложений. Учтены, не учтены. Большую часть предложений, которые он предлагал, вынесли за рамки законопроекта. Сейчас уже идет больше дискуссия между депутатами. Это уже комитет - мы решаем, находим какие-то компромиссы. Потому что у каждого свое видение", - объясняет председатель подкомитета по вопросам игорного бизнеса.

Ранее писали, что Борис Баум тесно связан с российской группировкой Лужниковские. Он много лет работал в структурах представителя группировки Алексанра Бабакова.

Баума и Марусяка, что является автором одного из законопроектов об азартных играх, обвиняли в лоббировании модели игорного бизнеса, которая выгодна российской группировке.

СМИ связывают Баума с заместителем главы офиса Президента Кириллом Тимошенко. В частности, говорят, что Тимошенко с Марусяком пытаются сделать Борису Бауму украинское гражданство. Марусяк отрицает это утверждение.

"Я точно не лоббирую. Что касается других, то эта информация мне не известна. Я однозначно не знаю и не могу отвечать", - комментирует депутат.

На заседании 17 декабря Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не принял окончательного решения по представленным законопроектам. Олег Марусяк говорит, что заседание было перенесено на 18 декабря.

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