Олег Марусяк: Бориса Баума на засідання комітету Ради провів я

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Одіозний російський бізнесмен Борис Баум 17 грудня був присутнім на Комітеті ВР, що розглядає законопроекти стосовно азартних ігор в Україні. На засідання його провів особисто голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу, народний депутат від “Слуги Народу” Олег Марусяк, передає УНН.