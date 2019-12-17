Олег Марусяк: Бориса Баума на засідання комітету Ради провів я
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Одіозний російський бізнесмен Борис Баум 17 грудня був присутнім на Комітеті ВР, що розглядає законопроекти стосовно азартних ігор в Україні. На засідання його провів особисто голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу, народний депутат від “Слуги Народу” Олег Марусяк, передає УНН.
“Він не приймав участі у засіданні — просто був присутнім. Я зробив йому перепустку, щоб він прийшов та послухав, чим закінчиться розгляд”, — стверджує Марусяк.
Тиждень тому народний депутат казав, що Баум “усунувся” від процесу та навіть “не спілкується з нами щодо цього питання”. Сьогодні ж Марусяк говорить про цікавість російського бізнесмена щодо законопроекту про азартні ігри.
“Він не так зацікавлений у вирішенні питання, як його цікавить концепт його пропозицій. Чи враховані, чи не враховані. Більшу частину пропозицій, що він пропонував, повиносили за рамки законопроекту. Зараз вже йде більше дискусія між депутатами. Це вже комітет — ми вирішуємо, знаходимо якісь компроміси. Бо в кожного своє бачення”, — пояснює голова підкомітету з питань грального бізнесу.
Раніше писали, що Борис Баум тісно пов’язаний із російським угрупуванням Лужниковські. Він багато років працював у структурах представника угрупування Олексанра Бабакова.
Баума та Марусяка, що є автором одного з законопроектів про азартні ігри, звинувачували в лобіюванні моделі грального бізнесу, яка вигідна російському угрупуванню.
ЗМІ пов’язують Баума з заступником голови офісу Президента Кирилом Тимошенком. Зокрема, кажуть, що Тимошенко з Марусяком намагаються зробити Борису Бауму українське громадянство. Марусяк заперечує це твердження.
“Я точно не лобіюю. Що ж до інших, то ця інформація мені не відома. Я однозначно не знаю і не можу відповідати”, — коментує депутат.
На засіданні 17 грудня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не прийняв остаточного рішення щодо представлених законопроектів. Олег Марусяк говорить, що засідання було перенесене на 18 грудня.