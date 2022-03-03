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Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы: Генштаб ВСУ обновил информацию о российском вторжении

Киев • УНН

 • 388176 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупанты не оставляют попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений, на направлении Чернигов - Киев также есть определенные попытки. Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. При этом противник предположительно осуществит очередную попытку окружить Харьков с юга. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 3 марта относительно российского вторжения, пишет УНН.

Цитата

"Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, беря заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно применяются реактивные системы залпового огня “Град”, “Смерч” и “Ураган”, - сообщили в Генштабе ВСУ.

Детали

Ситуация на 12 часов по направлениям:

  • На Волынском направлении враг силами до 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бигунь, Овруч, Пирожки, Ризня, Украинка.
  • На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать КИЕВ с северного и северо-западного направлений.
  • На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.
  • На Сиверщине противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении ЧЕРНИГОВ - КИЕВ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. В то же время, силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское-Гончаровское (Киев).

    Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.
  • 7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.
  • На направлении ПОБЕДА - БРОВАРЫ выдвигаются до двух БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.
  • На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов АХТЫРКА, БОГОДУХОВ, ЧУГУЕВ, ШЕВЧЕНКОВО.
  • На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжает удержать в осаде населенные пункты СУМЫ, ЛЕБЕДИН и АХТЫРКА.
  • На Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр вероятно совершит очередную попытку окружить ХАРЬКОВ с юга.
  • На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, совершит попытку наступления в направлении на ИЗЮМ и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий - продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.
  • На Донбассе Мариуполь стойко держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага - недостижимы.
  • На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов - до БТГр, пытается продолжить наступление в направлении ЗАПОРОЖЬЯ, частью сил - на МАРИУПОЛЬ.
  • Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно проводят демонстрационные действия.

В Генштабе ВСУ отметили, что в Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли на рубежи по линии государственной границы в Сумской области.

"Деморализованный враг продолжает нести потери", - добавили в Генштабе.

Дополнение

Все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха, заявил 3 марта Президент Украины Владимир Зеленский.

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