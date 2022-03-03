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Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви: Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо російського вторгнення

Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви: Генштаб ЗСУ оновив інформацію щодо російського вторгнення

Київ • УНН

 • 388178 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти не полишають спроб блокувати Київ з північного та північно-західного напрямків, на напрямку Чернігів - Київ також є певні спроби. Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. При цьому противник імовірно здійснить чергову спробу оточити Харків з півдня. Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 12:00 3 березня щодо російського вторгнення, пише УНН.

Цитата

"Діючи підступно окупанти продовжують використовувати мирне населення у якості живого щита, беручи заручників. Всупереч нормам Міжнародного гуманітарного права використовують при бомбардуваннях касетні та осколкові боєприпаси великої потужності. При нанесенні артилерійських ударів по населених пунктах окупантами активно застосовуються реактивні системи залпового вогню “Град”, “Смерч” та “Ураган”, - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Деталі

Ситуація на 12 годину за напрямками:

  • На Волинському напрямку ворог силами до 2 БТГр перейшов до оборонних дій і намагається утриматися на рубежі Бігунь, Овруч, Пірожки, Різня, Українка.
  • На Поліссі окупанти зосередили основні зусилля на Київському напрямку, несуть втрати в особовому складі та техніці, але не полишають спроб блокувати КИЇВ з північного та північно-західного напрямків.
  • На напрямку Коростеня противник поніс значні втрати і зупинився. Наступальних дій не здійснює.
  • На Сіверщині противник силами 41 загальновійськової армії, 90 танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ на напрямку ЧЕРНІГІВ – КИЇВ силами до 5 БТГр, 2 ТГр РВіА намагається утриматись в районах населених пунктів Любеч, Мена. Одночасно, силами 2 БТГр просувається у напрямку Коцюбинське – Гончарівське (Київ).

    Окупаційні війська змушені вводити в операцію резерви. Для відновлення наступу в напрямку Києва введено додатково одну БТГр.
  • 7 БТГр, 3 ТГр РВіА, ТГр РХБз 6 загальновійськової армії центрального воєнного округу ЗС РФ, 2 загальновійськова армія ЗС РФ продовжують спроби відновити наступальні дії на Ніжинському та Прилуцькому напрямках.
  • На напрямку ПЕРЕМОГА – БРОВАРИ висуваються до двох БТГр зі складу 2 загальновійськової армії центрального військового округу ЗС РФ.
  • На Слобожанщині ворожі війська зі складу 1-ї танкової армії ЗС РФ, 6-ї та 20-ї загальновійськової армії після незаконного перетину державного кордону України зупинені на рубежі в районах населених пунктів ОХТИРКА, БОГОДУХІВ, ЧУГУЇВ, ШЕВЧЕНКОВЕ.
  • На Сумському напрямку до двох БТГр зі складу 200 омсбр (14 АК ПФ) та 90 (до двох БТГр) продовжує утримати в облозі населені пункти СУМИ, ЛЕБЕДИН та ОХТИРКА.
  • На Харківському напрямку противник силами до шести БТГр був змушений перейти до оборони. Силами до трьох БТГр імовірно здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня.
  • На Сватівському напрямку силами до двох БТГр, імовірно, здійснить спробу наступу в напрямку на ІЗЮМ та закріпитись на будь-яких рубежах. Основна причина таких дій – продовження наступу в напрямках Дніпра та Запоріжжя.
  • На Донеччині Маріуполь стійко тримається, адміністративні кордони Донецької та Луганської областей для ворога – недосяжні.
  • На Таврійському напрямку противник здійснив введення частини оперативних резервів – до БТГр, намагається продовжити наступ у напрямку ЗАПОРІЖЖЯ, частиною сил – на МАРІУПОЛЬ.
  • Корабельні групи Чорноморського, Північного та Балтійського флотів активно проводять демонстраційні дії.

У Генштабі ЗСУ відзначили, що на Сумщині підрозділи Збройних Сил України передовою групою вийшли на рубежі по лінії державного кордону Сумської області.

"Деморалізований ворог продовжує нести втрати", - додали у Генштабі.

Доповнення

Усі лінії оборони України збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху, заявив 3 березня Президент України Володимир Зеленський.

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