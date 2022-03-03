Данілов: українські військові вийшли на лінію державного кордону в Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Українські військові вперше за сім днів війни з Російською Федерацією вийшли на лінію державного кордону в Сумській області. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook, пише УНН.
Цитата
"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України відмінно виконують завдання з нещадного знищення російських окупантів на території України", - зазначив Данілов.
Доповнення
Усі лінії оборони України збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху, заявив 3 березня Президент України Володимир Зеленський.
Уже тиждень військові Збройних Сил України дають відсіч російським окупантам, які злякалися ганебної поразки і почали здійснювати злочини проти людяності, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.