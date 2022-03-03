Данилов: украинские военные вышли на линию государственной границы в Сумской области

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"На седьмой день войны с агрессивным государством-террористом Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских оккупантов на территории Украины", - отметил Данилов.

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Все линии обороны Украины сохранены, ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха, заявил 3 марта Президент Украины Владимир Зеленский.

Уже неделю военные Вооруженных Сил Украины дают отпор российским оккупантам, которые испугались позорного поражения и начали совершать преступления против человечности, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.