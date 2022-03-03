Зеленський: усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Усі лінії оборони України збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху. Про це заявив у відеозверненні у четвер Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Цитата
"Ми стоїмо так, що окупанти змушені були міняти свою тактику. Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це зізнання, що не змогли зробити нічого сттєвого на нашій землі. Усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямів у ворога немає успіху. Вони – пригнічені, вони – приречені", - заявив Президент.
Деталі
З його слів, Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар - спрацювала протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм і всі інші міста, по яких окупанти били з повітря, били сильно, били потужно – нічого їм не віддали.
"Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Одеса, вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони – дно", - наголосив Глава держави.
Доповнення
Уже тиждень військові Збройних Сил України дають відсіч російським окупантам, які злякалися ганебної поразки і почали здійснювати злочини проти людяності, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.