Оккупационные власти "ЛНР" просит местное население помочь "армии" с продуктами

По словам представителя Минобороны, оккупационное командование из-за проблем вынуждено самостоятельно решать проблемы материально-технического и продовольственного обеспечения.

"В частности, в Луганске распространяется объявление с обращением оккупационных властей к местному населению о предоставлении так называемой армии "ЛНР" помощи продуктами питания", - рассказал он.

Напомним, местным боевикам из оккупированного Донбасса отменили новогодние премии, эти средства выплатят российским кадровым военным, возвращаются в Россию в связи с ротацией.