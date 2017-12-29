Окупаційна влада "ЛНР" просить місцеве населення допомогти “армії” з продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Окупаційна влада “ЛНР” поширює оголошення серед місцевого населення про те, аби їхній “армії” надати продукти харчування. Про це сьогодні повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
За словами Речника Міноборони, окупаційне командування через проблеми змушене самостійно вирішувати проблеми матеріально-технічного і продовольчого забезпечення.
“Зокрема, у Луганську поширюється оголошення зі зверненням окупаційної влади до місцевого населення щодо надання так званої армії "ЛНР" допомоги продуктами харчування”, — розповів він.
Нагадаємо, місцевим бойовикам з окупованого Донбасу скасували новорічні премії, ці кошти виплатять російським кадровим військовим, які повертаються до Росії у зв’язку з ротацією.