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Оккупанты разрушили в Украине 183 религиозных сооружений: где больше всего

Оккупанты разрушили в Украине 183 религиозных сооружений: где больше всего

Киев • УНН

 • 100243 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты разрушили в Украине по меньшей мере 183 религиозных сооружений: церкви, мечети, синагоги, образовательные и административные здания религиозных громад. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободы совести, передает УНН.

Цитата

"С 24 февраля по 23 июля этого года по меньшей мере 183 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени вследствие вооруженного нападения российской федерации. В частности, разрушены церкви, мечети, синагоги, образовательные и административные здания религиозных громад Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Наибольшее количество разрушенных религиозных построек в Донецкой (45) и Луганской (40) областях. После них – Киевская (34) и Харьковская (25) области.

Из 183 поврежденных сооружений – 5 мусульманских, 5 иудейских, остальные 173 христианских. 22 принадлежат протестантским громадам, 19 – Православной церкви Украины (ВТО), три – Римско-католической церкви (РКЦ) и две - Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Дополнение 

По состоянию на 18 июля армия рф совершила 423 преступления против культурного наследия Украины.

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