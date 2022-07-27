Окупанти зруйнували в Україні 183 релігійні споруди: де найбільше

Цитата



"З 24 лютого до 23 липня цього року щонайменше 183 релігійні споруди у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу російської федерації. Зокрема, зруйновано церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України", – ідеться в повідомленні.



Деталі



Найбільша кількість зруйнованих релігійних споруд у Донецькій (45) та Луганській (40) областях. Після них ‒ Київська (34) та Харківська (25) області.

Зі 183 пошкоджених споруд – 5 мусульманські, 5 юдейські, решта 173 християнські. 22 належать протестантським спільнотам, 19 – Православній церкві України (ПЦУ), три – Римсько-католицькій церкві (РКЦ) та дві – Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ).



Доповнення

Станом на 18 липня армія рф здійснила 423 злочини проти культурної спадщини України.