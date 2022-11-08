оккупанты утром обстреляли ракетами село в Запорожской области

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“Сегодня утром российские террористы нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел Запорожского района. Один вражеский боеприпас взорвался у господа, повредив дом и сооружения, другая ракета разорвалась в поле”, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Российская армия в очередной раз обстреляла жилые дома и больницу.