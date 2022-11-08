Нічний терор Нікополя: окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню у місті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив про обстріли в Нікопольському районі. Російська армія вкотре обстріляла житлові будинки та лікарню, передає УНН.
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Росіяни поцілили з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.
У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.
Як зазначив Резніченко — минулося без постраждалих.
У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо
Генштаб у своєму ранковому зведенні за попередню добу повідомив, що російські окупанти завдали майже 150 ударів у понад 25 населених пунктах України.