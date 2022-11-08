Нічний терор Нікополя: окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню у місті

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Росіяни поцілили з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.

У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

Як зазначив Резніченко — минулося без постраждалих.

У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Генштаб у своєму ранковому зведенні за попередню добу повідомив, що російські окупанти завдали майже 150 ударів у понад 25 населених пунктах України.