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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 1212 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 14517 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 28071 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Нічний терор Нікополя: окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню у місті

Нічний терор Нікополя: окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню у місті

Київ • УНН

 • 230672 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив про обстріли в Нікопольському районі. Російська армія вкотре обстріляла житлові будинки та лікарню, передає УНН.

Деталі

Росіяни поцілили з «Градів» та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.

У Нікополі російські снаряди понівечили з десяток багатоповерхових та приватних будинків, два промислові підприємства, лікарню, школу, профтехучилище, автівки та газовід.

Як зазначив Резніченко — минулося без постраждалих.

У решті районів ніч пройшла під звуки сирени, та обійшлося без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо

Генштаб у своєму ранковому зведенні за попередню добу повідомив, що російські окупанти завдали майже 150 ударів у понад 25 населених пунктах України.

Українські Національні Новини

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