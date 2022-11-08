Ночной террор Никополя: оккупанты обстреляли жилые дома и больницу в городе

Детали

Россияне попали из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум общинам – Марганецкой и Никопольской.

В Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.

Как отметил Резниченко — обошлось без пострадавших.

В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, и обошлось без чрезвычайных ситуаций.

Напомним

Генштаб в своей утренней сводке за предыдущие сутки сообщил, что российские оккупанты нанесли почти 150 ударов в более чем 25 населенных пунктах Украины.