Ночной террор Никополя: оккупанты обстреляли жилые дома и больницу в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram сообщил об обстрелах в Никопольском районе. Российская армия в очередной раз обстреляла жилые дома и больницу, передает УНН.
Детали
Россияне попали из «Градов» и тяжелой артиллерии по двум общинам – Марганецкой и Никопольской.
В Никополе российские снаряды изуродовали с десяток многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, автомобили и газовод.
Как отметил Резниченко — обошлось без пострадавших.
В остальных районах ночь прошла под звуки сирены, и обошлось без чрезвычайных ситуаций.
Напомним
Генштаб в своей утренней сводке за предыдущие сутки сообщил, что российские оккупанты нанесли почти 150 ударов в более чем 25 населенных пунктах Украины.