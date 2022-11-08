Окупанти зранку обстріляли ракетами село у Запорізькій області

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“Сьогодні зранку російські терористи завдали удар ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району. Один ворожий боєприпас вибухнув біля господи, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі”, — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в Нікопольському районі. Російська армія вкотре обстріляла житлові будинки та лікарню.