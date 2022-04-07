Оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках прорвать оборону на Донецком направлении - Генштаб

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"Враг продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины. Оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью завершения формирования наступательной группировки. Осуществляют меры по наращиванию авиационной составляющей и системы управления, продолжают ведение разведки. Основные усилия противник сосредоточивает на захвате города Мариуполь, ведении наступления в районе города Изюм и попытках прорвать оборону на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, Генштаб предоставил информацию о российском вторжении по направлениям:

· На Южнобугском направлении противник пытается не допустить дальнейшего продвижения подразделений Вооруженных Сил Украины и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

· На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики беларусь.

· На Полесском направлении противник активных действий не проводил, подразделения оккупантов, которые выведены на территорию республики беларусь, осуществляют демонстрационные действия с целью недопущения переброски подразделений Вооруженных Сил Украины из указанного района на другие направления.

· Отдельные подразделения российских оккупантов из состава Восточного военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации, после ухода из Украины восстанавливают боеспособность и осуществляют перегруппировку на территории республики беларусь, вероятно, будут направлены для усиления группировки вражеских войск на Слобожанском направлении.

· На Северском направлении противник завершает проведение перегруппировки и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в определенных районах Брянской и Курской областей. Не исключается вероятность дальнейшего направления указанных подразделений на другие операционные направления, в том числе и для ведения боевых действий на Донецком и Луганском направлениях.

· На Слобожанском направлении враг проводит активные мероприятия по наращиванию системы управления и связи в интересах наступательной группировки войск.

· В районе Харькова до пяти батальонных тактических групп врага продолжают блокировать город и обстреливать его из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

· Оккупанты удерживают город Изюм, пытаются продолжить наступление по направлению на Славянск и Барвинково.

· На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает осуществлять огневое влияние и ведение штурмовых действий. Наносит ракетно-бомбовые удары, ведет артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Порт Бердянск оккупантами используется для переброски вооружения, военной техники и личного состава.

· Враг также активизировал усилия на Северодонецком направлении. Пытается продолжать наступление в районах населенных пунктов Донецкое, Новотошковское и Попасная.

· Также противник пытался осуществить наступление в районах населенных пунктов Марьинка, Боровское и Солодке. Попытки наступления успеха не имели.

· Вероятно, оккупанты в ближайшее время будут пытаться прорвать оборону наших войск в Северодонецком, Авдеевском и Кураховском районах.

· На Южнобугском направлении противник вел артиллерийский огонь, на отдельных направлениях применял армейскую авиацию. Пытается продолжить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка.

· Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по нанесению ракетных ударов по территории Украины, изоляции района боевых действий и ведения разведки.

Дополнение

Бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич сообщал, что в ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после этого следует ожидать повторного наступления на Киев.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.