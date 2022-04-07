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Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Основні зусилля окупанти зосереджують на спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку. Імовірно, рашисти найближчим часом намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку – Генштаб

Цитата

"Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України. Окупанти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання. Здійснюють заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління, продовжують ведення розвідки. Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, Генштаб надав інформацію щодо російського вторгнення по напрямках:

· На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне положення своїх підрозділів в деяких районах.

· На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь.

· На Поліському напрямку противник активних дій не проводив, підрозділи окупантів, що виведені на територію республіки білорусь, здійснюють демонстраційні дії з метою недопущення перекидання підрозділів Збройних Сил України з вказаного району на інші напрямки.

· Окремі підрозділи російських окупантів зі складу Східного військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації, що після відходу з України відновлюють боєздатність та здійснюють перегрупування на території республіки білорусь, ймовірно, будуть направлені для посилення угруповання ворожих військ на Слобожанському напрямку.

· На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у визначених районах Брянської та Курської областей. Не виключається імовірність подальшого направлення зазначених підрозділів на інші операційні напрямки, зокрема і для ведення бойових дій на Донецькому та Луганському напрямках.

· На Слобожанському напрямку. Ворог проводить активні заходи з нарощування системи управління та зв’язку в інтересах наступального угруповання військ.

· В районі Харкова до п’яти батальйонних тактичних груп ворога продовжують блокувати місто та обстрілювати його з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

· Окупанти утримують місто Ізюм, намагаються продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ та Барвінкове.

· На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує здійснювати вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Порт Бердянськ окупантами використовується для перекидання озброєння, військової техніки та особового складу.

· Ворог також активізував зусилля на Сєверодонецькому напрямку. Намагається продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.

· Також противник намагався здійснити наступ у районах населених пунктів Мар’їнка, Борівське та Солодке. Спроби наступу успіху не мали.

· Імовірно, окупанти в найближчий час намагатимуться прорвати оборону наших військ в Сєверодонецькому, Авдіївському та Кураховському районах.

· На Південнобузькому напрямку противник вів артилерійський вогонь, на окремих напрямках застосовував армійську авіацію. Намагається продовжити наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.

· Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо нанесення ракетних ударів по території України, ізоляції району ведення бойових дій та ведення розвідки.

Доповнення

Бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич повідомляв, що найближчим часом російські окупанти будуть намагатися взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після цього слід очікувати повторного наступу на Київ.

Генштаб повідомляв, що російські окупанти готуються до наступальної операції на території Донецької та Луганської областей.

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