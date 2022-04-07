У ЗСУ повідомили, коли слід очікувати повторного наступу окупантів на Київ

Цитата

"Найближчим часом (ворог – ред.) буде намагатиметься взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після цього слід очікувати повторний наступ на столицю. З цією метою вживається низка заходів, збільшується зовнішнє коло оборони Києва та Київської області. Вживаються заходи щодо нарощення потенційного обладнання, підготовки особливого складу…Здійснюємо навчання, щоб бути готовими, на відбиття", - сказав Грузевич.

Доповнення

Американські і західні чиновники заявили, що нещодавні стратегічні зміни в росії не обов'язково означають, що президент рф володимир путін відмовився від спроб захопити українську столицю Київ.

Генштаб повідомляв, що російські окупанти готуються до наступальної операції на території Донецької та Луганської областей.