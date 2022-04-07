В ВСУ сообщили, когда следует ожидать повторного наступления оккупантов на Киев

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"В ближайшее время (враг - ред.) будет пытаться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после этого следует ожидать повторное наступление на столицу. С этой целью предпринимается ряд мер, увеличивается внешний круг обороны Киева и Киевской области. Принимаются меры по наращиванию потенциального оборудования, подготовки личного состава... Проводим обучение, чтобы быть готовыми на отражение", - сказал Грузевич.

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Американские и западные чиновники заявили, что недавние стратегические изменения в россии не обязательно означают, что президент рф владимир путин отказался от попыток захватить украинскую столицу Киев.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты готовятся к наступательной операции на территории Донецкой и Луганской областей.