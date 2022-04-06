Захід попереджає: путін може знову спробувати захопити Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Недавні стратегічні зміни в росії не обов'язково означають, що президент рф володимир путін відмовився від спроб захопити українську столицю Київ. Таку думку висловлюють американські і західні чиновники, пише УНН з посиланням на CNN.
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Так, за словами джерела у сфері безпеки, довгострокові цілі путіна неясні, проте представники США і Європи заявили CNN, що повторна спроба вторгнення в Київську область все ще можлива, незважаючи на стратегічний зсув росії і триваючі переговори з Україною.
"Для захисту будь-якої території, яку вона захоплює на сході, ми очікуємо, що росія потенційно може розширити свою проекцію і присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей", - заявив у понеділок журналістам радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
"Принаймні, такий їх намір і їх план", - додав він.
Крім того, США очікують, що росія продовжить наносити повітряні і ракетні удари по Україні, в тому числі по Києву, Одесі, Харкову і Львову, зазначив Салліван.
"Мета Росії, зрештою, - максимально послабити Україну", - сказав він.
Раніше
Як писав УНН, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими тижнями НАТО очікує подальшого наступу росії на Сході та Півдні України, це вирішальний етап війни.