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Запад предупреждает: путин может снова попытаться захватить Киев

Киев • УНН

 • 319140 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Недавние стратегические изменения в россии не обязательно означают, что президент рф владимир путин отказался от попыток захватить украинскую столицу Киев. Такое мнение выражают американские и западные чиновники, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Запад предупреждает: путин может снова попытаться захватить Киев

Детали

Так, по словам источника в сфере безопасности, долгосрочные цели путина неясны, однако представители США и Европы заявили CNN, что повторная попытка вторжения в Киевскую область все еще возможно, несмотря на стратегический сдвиг России и продолжающиеся переговоры с Украиной.

"Для защиты любой территории, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что россия потенциально может расширить свою проекцию и присутствие еще глубже в Украину, за пределы Луганской и Донецкой областей", — заявил в понедельник журналистам советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

"По крайней мере, таково их намерение и их план", - добавил он.

Кроме того, США ожидают, что россия продолжит наносить воздушные и ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову, отметил Салливан.

"Цель россии, в конце концов, — максимально ослабить Украину", — сказал он.

Ранее

Как писал УНН, накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели НАТО ожидает дальнейшего наступления россии на востоке и юге Украины, это решающий этап войны.

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