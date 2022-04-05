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В НАТО заявили о "решающем" этапе войны в Украине

Киев • УНН

 • 408973 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В ближайшие недели НАТО ожидает дальнейшего наступления россии на востоке и юге Украины, это решающий этап войны. Об этом заявил на брифинге во вторник Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

В НАТО заявили о "решающем" этапе войны в Украине

Детали

По словам Генсека, украинские вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление, отвоевывая территорию у российских оккупантов и вынуждая россию менять свои военные планы.

Но Москва не отказывается от своих амбиций в Украине, считает он.

По словам Столтенберга, сейчас НАТО наблюдает значительный отход войск от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. Предполагается, что они переключают свое внимание на Восток.

Цитата

«В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления россии на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым. Так что это решающий этап войны. И поскольку Украине предстоит это новое наступление, министры иностранных дел стран НАТО обсудят, что еще мы будем делать», - заявил он.

Ранее

Как писал УНН, в Офисе Президента ранее заявили, что чтобы не допустить повторения ужасной картины, открывшейся на днях в Буче, Европа должна предоставить Украине тяжелое вооружение.

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