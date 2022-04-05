У НАТО заявили про "вирішальний" етап війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Найближчими тижнями НАТО очікує подальшого наступу росії на сході та півдні України, це вирішальний етап війни. Про це заявив на брифінгу у вівторок Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
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За словами Генсека, українські збройні сили чинять запеклий опір, відвойовуючи територію у російських окупантів і змушуючи росію змінювати свої військові плани.
Але Москва не відмовляється від своїх амбіцій в Україні, вважає він.
За словами Столтенберга, зараз НАТО спостерігає значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів. Передбачається, що вони переключають увагу на Схід.
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«Найближчими тижнями ми очікуємо подальшого наступу росії на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до окупованого Криму. Тож це вирішальний етап війни. І оскільки Україна має цей новий наступ, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять, що ще ми робитимемо», - заявив він.
Раніше
Як писав УНН, в Офісі Президента раніше заявили, щоб не допустити повторення жахливої картини, що відкрилася днями в Бучі, Європа має надати Україні важке озброєння.