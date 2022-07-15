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11:23 • 3065 просмотра

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10:46 • 11982 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты снова обстреляли Славянск, погиб человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Славянск в Донецкой области подвергся очередному враждебному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО, погиб человек. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.

Цитата

«Славянск снова обстреляли, есть погибший и раненые», - сказал Лях

Детали

Он отметил, что оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами из РСЗО.

Дополнение

14 июля сообщалось, что во время ночного обстрела Славянска в Донецкой области ранены два человека.

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