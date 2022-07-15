Оккупанты снова обстреляли Славянск, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Славянск в Донецкой области подвергся очередному враждебному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО, погиб человек. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.
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«Славянск снова обстреляли, есть погибший и раненые», - сказал Лях
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Он отметил, что оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами из РСЗО.
Дополнение
14 июля сообщалось, что во время ночного обстрела Славянска в Донецкой области ранены два человека.