Окупанти знову обстріляли Слов'янськ, загинула людина

Цитата

«Слов'янськ знову обстріляли, є загиблий та поранені», - сказав Лях

Деталі

Він зазначив, що окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами з РСЗВ.

Доповнення

14 липня повідомлялося, що під час нічного обстрілу Слов’янська у Донецькій області поранені двоє людей.