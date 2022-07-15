Окупанти знову обстріляли Слов'янськ, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Слов’янськ у Донецькій області зазнав чергового ворожого обстрілу касетними снарядами з РСЗВ, загинула людина. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.
Цитата
«Слов'янськ знову обстріляли, є загиблий та поранені», - сказав Лях
Деталі
Він зазначив, що окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами з РСЗВ.
Доповнення
14 липня повідомлялося, що під час нічного обстрілу Слов’янська у Донецькій області поранені двоє людей.