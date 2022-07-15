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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Окупанти знову обстріляли Слов'янськ, загинула людина

Окупанти знову обстріляли Слов'янськ, загинула людина

Київ • УНН

 • 92200 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Слов’янськ у Донецькій області зазнав чергового ворожого обстрілу касетними снарядами з РСЗВ, загинула людина. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.

Цитата

«Слов'янськ знову обстріляли, є загиблий та поранені», - сказав Лях

Деталі

Він зазначив, що окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами з РСЗВ.

Доповнення

14 липня повідомлялося, що під час нічного обстрілу Слов’янська у Донецькій області поранені двоє людей.

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