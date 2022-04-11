Оккупанты снова обстреляли Лисичанск: четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Уже не впервые за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватил вражеский обстрел - четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме нашли одного погибшего. К вечеру имеем по меньшей мере трех пострадавших лисичан. Спасатели передали людей врачам. Медработники оказывают им помощь", - сообщил Гайдай.
Кроме того, по его словам, "имеем четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один - частично".
Ранее
Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.