Оккупанты снова обстреляли Лисичанск: четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших

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"Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме нашли одного погибшего. К вечеру имеем по меньшей мере трех пострадавших лисичан. Спасатели передали людей врачам. Медработники оказывают им помощь", - сообщил Гайдай.

Кроме того, по его словам, "имеем четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один - частично".

Ранее

Сергей Гайдай заявил, что в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.